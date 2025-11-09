Selon Bloomberg News, Rumble avance son offre d'acquisition entièrement en actions pour Northern Data (Allemagne)

La plateforme vidéo Rumble RUM.O poursuit son offre de rachat entièrement en actions de la société allemande Northern Data NB2.DE , a rapporté Bloomberg News dimanche.

Les deux sociétés pourraient annoncer l'accord dans les prochains jours, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet, ajoutant que les actionnaires de Northern Data recevront une participation plus faible que dans les conditions initialement proposées.

Rumbleenvisage d'abaisser le ratio d'échange pour la transaction afin d'offrir environ deux actions Rumble pour chaque action Northern Data, selon le rapport.

L'entreprise allemande a une capitalisation boursière d'environ 755,59 millions d'euros (881,17 millions de dollars), selon les données de LSEG.

Le groupe de crypto-monnaies Tether, qui détient actuellement 48% de Rumble, renoncera à une partie substantielle d'un prêt de 575 millions d'euros qu'il avait accordé à Northern Data, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Northern Data, Rumble et Tether n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Rumble, qui héberge le Truth Social du président américain Donald Trump, a fait en août une offre pour acquérir Northern Data, donnant à Rumble le contrôle de l'activité Taiga de la société allemande et de sa branche de centres de données à grande échelle, Ardent.

Reuters a calculé que la valeur totale potentielle de l'opération s'élevait à environ 1,17 milliard de dollars.

En octobre, Northern Data a retiré ses prévisions annuelles , car la société de cloud computing d'IA évaluait les transactions stratégiques potentielles et la dynamique des prix de l'unité de traitement graphique sur le marché.

(1 $ = 0,8575 euros)