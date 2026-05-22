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Selon Bloomberg News, Polymarket s'apprête à demander l'autorisation d'opérer sur le marché japonais
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 21:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 21 mai pour ajouter la réponse de Polymarket aux points 4 et 5)

La plateforme de marché prédictif Polymarket a nommé un représentant au Japon et s'apprête à faire pression pour obtenir son autorisation dans le pays, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La plus grande plateforme de marché de prédiction au monde permet aux utilisateurs de parier en cryptomonnaie sur des événements du monde réel dans les domaines du sport, du divertissement, de la politique et de l'économie.

* Polymarket vise à obtenir l'autorisation du gouvernement japonais d'ici 2030, a rapporté Bloomberg News.

* Mike Eidlin, qui dirigeait jusqu'à présent les opérations japonaises de la société de cryptomonnaies Jupiter, est à la tête des efforts de Polymarket dans le pays, selon le rapport.

* Polymarket indique actuellement que son application frontale et son site web sont bloqués au Japon.

* Polymarket constate un intérêt croissant de la part des utilisateurs à travers l'Asie, y compris au Japon, a déclaré un porte-parole de la société.

* “Nous évaluons en permanence les opportunités d'étendre notre accès à l'échelle mondiale de manière conforme et adaptée au contexte local, et nous sommes ouverts au dialogue avec les parties qui partagent notre intérêt pour des marchés transparents et fondés sur les données”, a déclaré le porte-parole.

* Plus tôt cette semaine , Polymarket a lancé des marchés de prédiction liés aux performances d’entreprises privées grâce à un accord avec Nasdaq Private Market, une première pour ce secteur en pleine croissance, a-t-il indiqué.

* La société a conclu un accord avec News Corp's < NWSA.O > Dow Jones plus tôt cette année afin de fournir des données en temps réel sur les marchés de prédiction à des médias tels que le Wall Street Journal, Barron's et MarketWatch.

* En moins de deux ans, les marchés prédictifs sont passés d'un créneau de niche de la cryptomonnaie et de la finance académique à un segment de trading en pleine croissance, avec une forte augmentation des volumes et de l'activité des utilisateurs. La société mère du NYSE, Intercontinental Exchange < ICE.N >, a conclu un accord pour investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans la société.

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