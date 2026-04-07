Selon Bloomberg News, PIMCO envisage un accord de dette de 14 milliards de dollars pour le centre de données d'Oracle dans le Michigan

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Pacific Investment Management Co. est en pourparlers avec la Bank of America pour aider à fournir environ 14 milliards de dollars de financement de la dette pour construire un centre de données Oracle ORCL.N dans le Michigan, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Si l'accord est finalisé, PIMCO pourrait devenir l'un des principaux bailleurs de fonds du campus de Saline Township, selon le rapport de Bloomberg. Le financement pourrait être structuré sous forme d'obligations et le gestionnaire d'investissement américain pourrait en syndiquer une partie à d'autres investisseurs.

Les investisseurs ont examiné de près la construction de l'infrastructure d'intelligence artificielle d'Oracle alors que sa dette augmente. En février, Oracle a déclaré qu'il prévoyait de lever jusqu'à 50 milliards de dollars cette année par une combinaison de dettes et de ventes d'actions.

Le financement de PIMCO pourrait être structuré dans un format 144A, selon Bloomberg.

Le format 144A permet aux parties concernées de lever des fonds en vendant des obligations de manière privée à de grands investisseurs institutionnels, plutôt que par le biais d'un prêt bancaire conventionnel ou d'une offre d'obligations entièrement publique.

Oracle a déclaré avoir fait des "progrès rapides" dans le financement et le développement de son centre de données dans le canton de Saline, ajoutant que l'effort avance dans les délais et selon le plan.

PIMCO n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que BofA a refusé de commenter.

Le développeur de centres de données Related Digital se rapproche d'un financement de 16 milliards de dollars pour un centre de données d'Oracle à Saline Township, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Oracle a nommé Hilary Maxson au poste de directrice financière lundi, faisant appel à une dirigeante ayant une grande expérience des infrastructures et de l'énergie, alors qu'il augmente ses investissements pour répondre à la demande croissante en matière d'IA et de services cloud.