Selon Bloomberg News, Pershing, la société d'Ackman, vise une introduction en bourse de 5 milliards de dollars pour son fonds à capital fixe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur milliardaire Bill Ackman cherche à lever 5 milliards de dollars par le biais de la cotation aux Etats-Unis de son fonds à capital fixe, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes ayant connaissance de l'offre.

Pershing Square n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.