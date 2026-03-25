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Selon Bloomberg News, OHB, soutenu par KKR, fait appel aux banques pour la vente de ses actions
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport dans les paragraphes 3 à 5, et le contexte dans le paragraphe 7)

Le fabricant allemand de satellites OHB

OHBG.DE travaille sur une vente d'actions, permettant potentiellement à l'investisseur minoritaire KKR KKR.N de réduire sa participation, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Une transaction pourrait valoriser OHB à un niveau légèrement supérieur à sa valeur de marché, qui était d'environ 5,5 milliards d'euros (6,37 milliards de dollars) à la dernière clôture, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

La famille allemande Fuchs, qui détient environ 65 % de OHB, et KKR, qui en possède environ 29 %, discutent d'une vente d'actions nouvelles et existantes équivalant à 20 % de la société, selon le rapport.

KKR prévoit de conserver une participation importante après la transaction, selon le rapport. KKR a acquis sa participation minoritaire dans OHB en 2024, la famille Fuchs conservant le contrôle permanent de la société.

Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan

JPM.N ont été choisis comme coordinateurs globaux de l'offre, qui pourrait avoir lieu dès cette année, selon le rapport.

Les banques, OHB et KKR n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

La semaine dernière, OHB a fait état d'un bond de 21 % de son chiffre d'affaires pour 2025, grâce à une forte demande de systèmes de satellites et de composants de lanceurs, les gouvernements européens renforçant leurs capacités en matière de défense et d'espace stratégique.

(1 dollar = 0,8636 euro)

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
25,795 EUR XETRA +3,22%
GOLDMAN SACHS GR
841,400 USD NYSE +0,63%
JPMORGAN CHASE
295,425 USD NYSE +1,02%
KKR & CO
89,240 USD NYSE -1,83%
OHB
286,000 EUR XETRA +11,28%
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