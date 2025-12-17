 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Novartis et Roche s'apprêtent à conclure un accord sur le prix des médicaments aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du rapport au paragraphe 2, le contexte au paragraphe 4)

La Maison Blanche est prête à annoncer des accords sur le prix des médicaments avec les géants pharmaceutiques Novartis AG NOVN.S et Roche Holding AG ROG.S dès vendredi, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec la situation.

D'autres fabricants de médicaments pourraient également être inclus dans l'annonce, et les détails restent en suspens, a ajouté le rapport.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Pfizer PFE.N et AstraZeneca AZN.L ont conclu des accords avec l'administration Trump au cours des derniers mois, acceptant de réduire les prix des médicaments sur ordonnance en échange d'un allègement des droits de douane.

