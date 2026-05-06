Selon Bloomberg News, Microsoft pourrait abandonner son objectif d'énergie propre pour 2030, car l'IA entraîne une hausse de la consommation d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Microsoft au paragraphe 4)

Microsoft MSFT.O envisage de reporter ou d'abandonner son objectif fixé pour 2030, qui consiste à couvrir l'intégralité de sa consommation d'électricité horaire par des achats d'énergie renouvelable, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon le rapport, le développement coûteux et très énergivore des centres de données remet en question la faisabilité des engagements climatiques de Microsoft, pris avant l'ère de l'IA et classés parmi les objectifs les plus ambitieux du secteur.

Les discussions sont en cours et aucune décision définitive n'a été prise, a ajouté Bloomberg News.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la société continuait à rechercher des opportunités pour maintenir son objectif de couverture, en soulignant les accords récemment signés avec We Energies visant à intégrer au réseau 1,2 gigawatt de projets d'énergie sans carbone dans le Wisconsin, notamment des projets solaires et de batteries qui devraient entrer en service en décembre 2028.

À l'instar de ses rivaux Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O , le fabricant de Windows dépense des centaines de milliards de dollars pour développer l'infrastructure d'intelligence artificielle nécessaire au fonctionnement de services tels que son assistant Copilot et son service cloud Azure.

Certains des nouveaux centres de données que les entreprises technologiques sont en train de développer devraient avoir une capacité de plusieurs gigawatts. Un seul gigawatt suffit à alimenter environ 750 000 foyers américains.

La ruée pour alimenter ces centres de données a déclenché une vague de contrats, notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire. Elle a également stimulé la demande en gaz naturel, que certains dirigeants du secteur jugent plus rapide et plus facile à déployer que les énergies renouvelables.

En 2024, Microsoft a conclu un accord d'approvisionnement en électricité avec Constellation Energy CEG.O pour aider à relancer une unité de la centrale nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie.