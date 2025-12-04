Selon Bloomberg News, Meta va réduire jusqu'à 30 % de son budget consacré au métavers

Meta META.O devrait procéder à des coupes budgétaires allant jusqu'à 30 % pour son initiative metaverse, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec la discussion.

Les actions de la société mère Facebook ont augmenté de près de 4 % dans les échanges de la matinée.

Le directeur général Mark Zuckerberg a beaucoup misé sur l'unité de réalité augmentée, la société changeant de nom pour devenir Meta au lieu de Facebook en 2021. L'unité a brûlé plus de 60 milliards de dollars depuis 2020.

Les réductions proposées pour le métavers font partie de la planification du budget annuel de l'entreprise pour 2026, qui comprenait une série de réunions dans le complexe de Zuckerberg à Hawaï le mois dernier, a rapporté Bloomberg.

Des coupes aussi importantes incluraient très probablement des licenciements dès le mois de janvier, selon le rapport.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Ce rapport intervient alors que Meta s'efforce de rester pertinente dans la course à l'intelligence artificielle de la Silicon Valley, après que son modèle Llama 4 a été mal accueilli.

Au début de l'année, la société a lancé un laboratoire de superintelligence après avoir fait appel au directeur général de Scale AI, Alexandr Wang, dans le cadre d'un investissement de 14,3 milliards de dollars qui a donné à Meta une participation de 49 % dans la startup.