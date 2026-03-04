 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, les négociations sur le projet New World de Blackstone, d'une valeur de 4 milliards de dollars, achoppent sur la question du contrôle
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 04:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, paragraphe 2 et suivants)

Lespourparlers entre Blackstone BX.N et New World Development 0017.HK sont dans l'impasse car la famille Cheng refuse de céder le contrôle du promoteur immobilier de Hong Kong, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La société de capital-investissement basée à New York a proposé d'investir environ 2,5 milliards de dollars dans une structure ad hoc qui ferait d'elle le principal actionnaire de New World, tandis que la familleChengcontribuerait à hauteur de 1 à 1,5 milliard de dollars, selon le rapport.

Les discussions se sont ralenties car la famille explore d'autres solutions qui permettraient d'apporter des capitaux sans céder le contrôle,ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Blackstone et New World Development n'ont pas non plus répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

New World est contrôlé par la famille Cheng, l'une des dynasties les plus riches de Hong Kong. Par l'intermédiaire de son conglomérat privé, Chow Tai Fook Enterprises (CTFE), la famille détient 45,24 % dupromoteur, selon les données de LSEG.

La mainmise de la famille Cheng sur New World est depuis longtemps au cœur de la stratégie du groupe. La société, la plus endettée parmi ses pairs, a cherché à refinancer sa dette et à augmenter ses liquidités alors que le secteur immobilier de Hong Kong reste sous pression en raison du resserrement des conditions de crédit et de la faiblesse du marché des bureaux.

