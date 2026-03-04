 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, les négociations de Blackstone pour un accord de 4 milliards de dollars avec New World Development achoppent sur la question du contrôle
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 03:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les négociations de la société de capital-investissement Blackstone BX.N avec New World Development 0017.HK sont au point mort car la famille Cheng, qui dirige le promoteur immobilier de Hong Kong, résiste à l'idée d'en céder le contrôle, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

BLACKSTONE
110,905 USD NYSE -3,81%
