Selon Bloomberg News, les négociations de Blackstone pour un accord de 4 milliards de dollars avec New World Development achoppent sur la question du contrôle

Les négociations de la société de capital-investissement Blackstone BX.N avec New World Development 0017.HK sont au point mort car la famille Cheng, qui dirige le promoteur immobilier de Hong Kong, résiste à l'idée d'en céder le contrôle, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

