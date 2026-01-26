Selon Bloomberg News, les entreprises du secteur de l'énergie risquent de devoir payer jusqu'à 4 milliards de dollars après avoir perdu l'arbitrage de Karachaganak

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium international exploitant le gisement de Karachaganak a perdu une procédure d'arbitrage engagée par le gouvernement du Kazakhstan, ce qui l'oblige à verser une indemnité pouvant atteindre 4 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes au fait de l'affaire.

Le projet pétrolier est exploité par un consortium dirigé par Eni ENI.MI et Shell SHEL.L , qui détiennent chacun une participation de 29,25 %. Les autres partenaires sont Chevron

CVX.N avec 18%, Lukoil LKOH.MM avec 13,5% et KazMunayGaz

KMGZ.KZ avec 10%.

Le tribunal n'a pas encore fixé le montant final que le consortium doit payer, indique le rapport, ajoutant que l'entreprise Karachaganak peut encore faire appel de la décision.

Selon un avis juridique externe obtenu par le Kazakhstan, la décision d'arbitrage signifie que les entreprises partenaires du projet Karachaganak devront rembourser entre 2 et 4 milliards de dollars, indique le rapport de Bloomberg.

Le mécanisme de remboursement de l'argent pourrait entraîner des modifications de la formule de distribution du pétrole dans le contrat de partage de la production du champ, selon Bloomberg.

Un porte-parole de Chevron s'est refusé à tout commentaire, la procédure étant toujours en cours. Shell, Eni, Lukoil et KazMunayGas n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.