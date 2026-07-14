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Selon Bloomberg News, le premier appareil matériel d'OpenAI sera une enceinte
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 23:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 3)

OpenAI prévoit de commercialiser une enceinte sans écran comme premier produit matériel, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après qu’Apple AAPL.O a intenté un procès contre OpenAI et deux de ses anciens employés , les accusant d’avoir détourné ses secrets commerciaux au profit de l’incursion du propriétaire de ChatGPT sur le marché du matériel grand public, ce qui marque une escalade spectaculaire des tensions déjà latentes entre les deux entreprises.

Cet appareil pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus pour OpenAI, qui s'apprête à entrer en bourse.

L’enceinte, qui est encore en cours de développement, est conçue pour faire office de compagnon IA à l’image d’un être humain au sein du foyer, selon Bloomberg.

Elle sera capable de contrôler des appareils domestiques connectés, de lire des contenus multimédias, de répondre à des questions, de réagir à des messages et de tirer parti des capacités plus larges de ChatGPT d’OpenAI.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

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