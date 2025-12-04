 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, le directeur général de Meta, Zuckerberg, prévoit des coupes sombres dans les efforts du métavers
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mark Zuckerberg de Meta META.O devrait réduire de manière significative les ressources consacrées à la construction de ce que l'on appelle le métavers, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec la discussion.

La société mère de Facebook n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

metavers

© 2025 Thomson Reuters.

