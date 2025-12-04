Selon Bloomberg News, le directeur général de Meta, Zuckerberg, prévoit des coupes sombres dans les efforts du métavers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mark Zuckerberg de Meta META.O devrait réduire de manière significative les ressources consacrées à la construction de ce que l'on appelle le métavers, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec la discussion.
La société mère de Facebook n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
