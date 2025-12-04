Selon Bloomberg News, le directeur général de Meta, Zuckerberg, prévoit des coupes sombres dans les efforts du métavers

Mark Zuckerberg de Meta META.O devrait réduire de manière significative les ressources consacrées à la construction de ce que l'on appelle le métavers, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec la discussion.

La société mère de Facebook n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.