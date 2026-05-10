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Pakistan: 15 policiers tués dans un attentat contre un poste de contrôle
information fournie par AFP 10/05/2026 à 14:52

Des personnes transportent le corps d'une victime après un attentat contre un poste de contrôle de police à Bannu, dans le nord-ouest du Pakistan, le 10 mai 2026 ( AFP / Karim ULLAH )

Des personnes transportent le corps d'une victime après un attentat contre un poste de contrôle de police à Bannu, dans le nord-ouest du Pakistan, le 10 mai 2026 ( AFP / Karim ULLAH )

Des attaquants ont fait exploser une voiture piégée à un poste de contrôle de la police dans le nord-ouest du Pakistan puis ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre, tuant au moins 15 agents, a indiqué dimanche la police pakistanaise dans un nouveau bilan.

Dans la nuit de samedi à dimanche, "dans le quartier de Fateh Khel à Bannu, un kamikaze a foncé avec un véhicule piégé sur un poste de contrôle de la police, après quoi plusieurs activistes ont fait irruption dans le poste", a déclaré à l'AFP Muhammad Sajjad Khan, un responsable de la police de cette ville du nord-ouest pakistanais.

Quinze policiers ont été tués et trois ont été blessés, a-t-il ajouté.

Les assaillants ont aussi utilisé des petits drones, selon des responsables sécuritaires locaux.

La province de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), frontalière de l'Afghanistan, est régulièrement touchée par des attentats suicides et des violences revendiquées par des groupes opposés au pouvoir central pakistanais.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter ces groupes insurrectionnels, ce que Kaboul dément.

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