Selon Bloomberg News, Lantheus envisage une vente potentielle de 7 milliards de dollars suite à l'offre de Curium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 2 et 3)

Lantheus Holdings LNTH.O envisage une vente potentielle après avoir reçu une offre de rachat de la part de Curium Pharma, une société soutenue par des fonds d'investissement privés, qui l'évalue à environ 7 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les deux sociétés sont en pourparlers au sujet d'un accord potentiel qui pourrait aboutir d'ici quelques semaines, indique le rapport, précisant qu'aucune décision définitive n'a été prise et qu'il n'y a aucune garantie que les discussions déboucheront sur une transaction.

Curium était évaluée à environ 7 milliards de dollars l'année dernière lorsque son propriétaire, CapVest Partners, a levé des fonds pour créer une entité de continuation pour la société de médecine nucléaire, précise le rapport.

Lantheus et Curium n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les actions de la société spécialisée dans les produits radiopharmaceutiques ont clôturé en baisse de près de 2% en séance prolongée. Elles ont progressé de 54,8% depuis le début de l'année, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d'environ 6,15 milliards de dollars.