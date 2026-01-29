Selon Bloomberg News, la société d'emballage International Paper étudie la possibilité d'une scission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

International Paper IP.N envisage de se scinder en deux sociétés cotées en bourse en se séparant de ses activités d'emballage en Europe, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.