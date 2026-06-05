Selon Bloomberg News, l'introduction en bourse de SpaceX exclut les investisseurs chinois et hongkongais

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Les chefs de file de SpaceX ont interdit aux investisseurs de Chine et de Hong Kong de participer à l'introduction en bourse prévue de la société, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les banques chefs de file chargées de gérer l'opération ont donné pour instruction aux membres du syndicat de souscription de ne pas accepter les ordres de clients en Chine et à Hong Kong, y compris ceux de la banque privée, pour des raisons de réglementation et de conformité, précise le rapport.

Les investissements étrangers sont strictement limités, voire interdits, dans le secteur spatial chinois, qui est fortement réglementé par l'armée du pays.

Le site web de SpaceX et les documents de marketing relatifs à l'introduction en bourse n'étaient pas accessibles vendredi à Hong Kong et en Chine continentale, comme l'a montré une analyse de Reuters plus tôt.

La société a lancé jeudi à New York une série de présentations de promotion et les documents relatifs à l'introduction en bourse ont été publiés sur son site web.

Goldman Sachs a refusé de commenter, tandis que Morgan Stanley n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu confirmer cette information de manière indépendante.