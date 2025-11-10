 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, l'entreprise de télécommunications britannique SCG envisage de se vendre pour un montant d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 18:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du rapport à partir du paragraphe 2, la réponse de Houlihan Lokey au paragraphe 3)

Le fournisseur britannique de services de télécommunications et d'informatique dématérialisée SCG étudie la possibilité d'une vente à une valeur pouvant atteindre 800 millions de livres (1,07 milliard de dollars), a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

La sociétébasée à Bastingstoke, auRoyaume-Uni, travaille avec la banque d'investissement Houlihan Lokey HLI.N pour solliciter l'intérêt d'acheteurs potentiels, et des informations sur la vente pourraient être envoyées aux soumissionnaires potentiels dans le courant de la semaine, selon le rapport.

Houlihan Lokey s'est refusé à tout commentaire. SCG n'était pas immédiatement joignable pour un commentaire.

Les délibérations relatives à la vente n'en sont qu'à leur début et les propriétaires de la société pourraient décider de ne pas poursuivre la vente,selon le rapport.

Fondée en 1965, SCG fournit aux petites et moyennes entreprises du Royaume-Uni des services de téléphonie fixe, de transmission de données, de téléphonie mobile et de communication unifiée dans le nuage.

(1 $ = 0,7451 livre)

