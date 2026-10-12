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Selon Bloomberg News, Kroger prévoit de supprimer environ un tiers des postes au siège social au cours des trois prochaines années
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 22:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du rapport)

Kroger KR.N prévoit de supprimer environ un tiers de ses postes administratifs au cours des trois prochaines années, alors que son directeur général, Greg Foran, s'apprête à intégrer l'intelligence artificielle dans les processus opérationnels de la chaîne de supermarchés, a rapporté lundi Bloomberg News, citant une note de service.

Kroger n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Kroger devrait réduire les doublons dans son travail, et l’entreprise recourt de plus en plus à l’intelligence artificielle pour rendre ses processus plus efficaces, a déclaré M. Foran dans cette note de service, selon l’article de Bloomberg.

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