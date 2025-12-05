Selon Bloomberg News, ITT est sur le point de conclure un accord de plus de 4,5 milliards de dollars pour l'acquisition de SPX Flow de Lone Star

ITT Inc ITT.N est en pourparlers avancés pour racheter SPX Flow dans le cadre d'une transaction évaluant le fabricant d'équipements industriels à plus de 4,5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.