Selon Bloomberg News, ITT est sur le point de conclure un accord de plus de 4,5 milliards de dollars pour l'acquisition de SPX Flow de Lone Star
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 02:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ITT Inc ITT.N est en pourparlers avancés pour racheter SPX Flow dans le cadre d'une transaction évaluant le fabricant d'équipements industriels à plus de 4,5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

ITT
183,380 USD NYSE +1,55%
