Selon Bloomberg News, ITT est en pourparlers avancés en vue d'une transaction de plus de 4,5 milliards de dollars avec SPX Flow
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 02:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

ITT Inc ITT.N , basée dans le Connecticut, est en pourparlers avancés pour acheter SPX Flow de Lone Star dans une transaction évaluant le fabricant d'équipement industriel à plus de 4,5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Un accord pour la société basée en Caroline du Nord pourrait être conclu dans les jours à venir, selon le rapport, ajoutant qu'un accord n'a pas encore été conclu et que les négociations pourraient encore échouer.

ITT et SPX Flow n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

En 2021, la société américaine de capital-investissement Lone Star a accepté de racheter SPX Flow dans le cadre d'une transaction de 3,8 milliards de dollars, dette comprise.

SPX, dont les racines remontent à plus d'un siècle, fabrique des composants pour les machines utilisées dans des industries telles que l'alimentation et les boissons. Elle est présente dans 25 pays et exerce ses activités dans plus de 140 pays.

Une acquisition de SPX Flow serait la plus importante jamais réalisée par le fabricant de machines et d'équipements ITT, indique le rapport, citant des données de Bloomberg.

ITT a une valeur de marché de 14,3 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

