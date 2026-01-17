 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, H&F envisage de vendre le fabricant d'appareils médicaux Cordis pour un montant de plus de 9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 03:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires de KKR dans le dernier paragraphe)

La société américaine de capital-investissement Hellman & Friedman a entamé des pourparlers en vue d'une vente potentielle du fabricant d'appareils médicaux Cordis, pour une valeur de plus de 9 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières de l'affaire.

Environ une demi-douzaine de sociétés d'appareils médicaux cotées en bourse évaluent actuellement des offres potentielles pour Cordis, a ajouté le rapport.

Hellman & Friedman a racheté Cordis à Cardinal Health en 2021 pour environ 1 milliard de dollars, six ans après que Johnson & Johnson JNJ.N l'ait vendu.

Cordis est connu pour fabriquer des dispositifs cardiovasculaires tels que des cathéters et des stents.

H&F et KKR KKR.N , un investisseur dans Cordis, ont refusé de commenter. Cordis n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

