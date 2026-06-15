Selon Bloomberg News, Elliott a acquis près de 5 % du capital du distributeur britannique Bunzl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés d'un article de Bloomberg et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation de près de 5 % dans le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl BNZL.L , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon le rapport, Elliott presse le groupe britannique de racheter des actions représentant jusqu'à 10 % de sa capitalisation boursière au cours des 12 prochains mois et de mener une revue stratégique axée sur ses activités en Amérique du Nord.

La participation annoncée ferait d'Elliott l'un des principaux actionnaires de Bunzl, selon les données de LSEG.

Elliott et Bunzl n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant cet article.

Bunzl, qui fournit tout, des articles de papeterie aux emballages alimentaires, a réduit ses coûts et réorganisé son portefeuille de produits en Amérique du Nord après que la faiblesse de la demande et des difficultés d'exécution ont pesé sur ses marges. La région représente plus de 50 % de son chiffre d'affaires.

Elliott a fait remarquer qu'une scission de la division nord-américaine de Bunzl pourrait rapprocher la valorisation du groupe de celle de ses pairs, ajoute le rapport.