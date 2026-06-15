 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Elliott a acquis près de 5 % du capital du distributeur britannique Bunzl
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 08:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés d'un article de Bloomberg et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation de près de 5 % dans le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl BNZL.L , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon le rapport, Elliott presse le groupe britannique de racheter des actions représentant jusqu'à 10 % de sa capitalisation boursière au cours des 12 prochains mois et de mener une revue stratégique axée sur ses activités en Amérique du Nord.

La participation annoncée ferait d'Elliott l'un des principaux actionnaires de Bunzl, selon les données de LSEG.

Elliott et Bunzl n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant cet article.

Bunzl, qui fournit tout, des articles de papeterie aux emballages alimentaires, a réduit ses coûts et réorganisé son portefeuille de produits en Amérique du Nord après que la faiblesse de la demande et des difficultés d'exécution ont pesé sur ses marges. La région représente plus de 50 % de son chiffre d'affaires.

Elliott a fait remarquer qu'une scission de la division nord-américaine de Bunzl pourrait rapprocher la valorisation du groupe de celle de ses pairs, ajoute le rapport.

Valeurs associées

BUNZL
2 609,000 GBX LSE +2,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Soitec, Axa
    information fournie par Reuters 15.06.2026 09:58 

    * SOITEC SOIT.PA - USB abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et relève son objetif de cours à 85 euros contre 26 euros. * AXA AXAF.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 77,1 euros contre 57,4 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Alexis Charlambakis, un pêcheur grec, montre deux poissons-ballons pris dans ses filets à Ierapetra, en Crète, le 3 juin 2026 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    Grèce: les poissons-ballons dévastent la pêche en Crète
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:48 

    Sur son bateau de pêche amarré dans le port grec de Iérapetra, en Crète, Alexis Charlambakis ouvre la gueule d’un des deux poissons-ballons pêchés ce jour-là, dévoilant deux dents tranchantes sur chaque mâchoire. "Si l'un d'eux vous mord, il peut vous sectionner ... Lire la suite

  • La structure construite pour accueillir les combats de MMA à la Maison Blanche, à Washington, le 11 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pour ses 80 ans, Trump invite le MMA à la Maison Blanche
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:47 

    Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un vaste étalage de brutalité et un show au fort accent politique. Le spectacle s'est déroulé alors que le président américain ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer au 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 14 juin 2026 ( POOL / Toby Shepheard )
    Le Royaume Uni va interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:45 

    Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, a annoncé lundi le Premier ministre Keir Starmer, emboitant le pas à plusieurs pays ayant déjà durci leur législation. "Aujourd'hui, je peux annoncer que le gouvernement interdira ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,16 -6,70%
CAC 40
8 450,3 +1,19%
TOTALENERGIES
72,51 -5,07%
HAFFNER ENERGY
0,297 +7,80%
SOCIETE GENERALE
75,43 +2,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank