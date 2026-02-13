 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, DayOne Data s'adresse aux banques pour une introduction en bourse de 5 milliards de dollars aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DayOne Data Centers a sélectionné des banques pour préparer une introduction en bourse aux Etats-Unis qui pourrait lever environ 5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'opérateur de centres de données basé à Singapour a choisi JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N pour diriger la vente d'actions prévue, selon le rapport, ajoutant que Bank of America

BAC.N et Citigroup C.N sont également impliquées.

Soutenu par l'opérateur chinois de centres de données GDS Holdings, DayOne vise une valorisation pouvant atteindre 20 milliards de dollars, avec une cotation possible dès cette année, selon le rapport.

DayOne Data Centers n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, DayOne Data Centers a levé plus de 2 milliards de dollars dans le cadre de son financement par actions de série C pour soutenir son expansion en Europe et en Asie.

La société GDS Holdings, basée à Shanghai, a créé GDS International à Singapour en 2022, qui a été rebaptisée DayOne en janvier 2025 à la suite de sa séparation de la société mère.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,500 USD NYSE -2,46%
CITIGROUP
111,080 USD NYSE -5,36%
JPMORGAN CHASE
302,545 USD NYSE -2,65%
MORGAN STANLEY
168,080 USD NYSE -4,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.02.2026 06:35 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'OREAL ... Lire la suite

  • Début du dépouillement un bureau de vote à Dacca, lors des élections législatives au Bangladesh, le 12 février 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Bangladesh: le BNP revendique une large victoire aux législatives, les islamistes contestent
    information fournie par AFP 13.02.2026 05:17 

    Le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) a revendiqué vendredi une large victoire aux premières élections législatives organisées depuis l'insurrection qui a causé la chute du régime de fer de Sheikh Hasina à l'été 2024, succès aussitôt contesté par ses rivaux ... Lire la suite

  • MANITOU : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
    MANITOU : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
    information fournie par Day By Day 13.02.2026 05:02 

    CONTEXTE MOYEN TERME La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 22,70 € et 25,75 €. La tendance serait invalidée sous le support à 13,64 €. PREVISION COURT TERME La tendance de fond est ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 12/02/2026
    Top 5 IA du 12/02/2026
    information fournie par Libertify 13.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Ipsen , Lectra, Michelin , Rivian Automotive, Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank