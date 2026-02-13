Selon Bloomberg News, DayOne Data s'adresse aux banques pour une introduction en bourse de 5 milliards de dollars aux États-Unis

DayOne Data Centers a sélectionné des banques pour préparer une introduction en bourse aux Etats-Unis qui pourrait lever environ 5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'opérateur de centres de données basé à Singapour a choisi JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N pour diriger la vente d'actions prévue, selon le rapport, ajoutant que Bank of America

BAC.N et Citigroup C.N sont également impliquées.

Soutenu par l'opérateur chinois de centres de données GDS Holdings, DayOne vise une valorisation pouvant atteindre 20 milliards de dollars, avec une cotation possible dès cette année, selon le rapport.

DayOne Data Centers n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, DayOne Data Centers a levé plus de 2 milliards de dollars dans le cadre de son financement par actions de série C pour soutenir son expansion en Europe et en Asie.

La société GDS Holdings, basée à Shanghai, a créé GDS International à Singapour en 2022, qui a été rebaptisée DayOne en janvier 2025 à la suite de sa séparation de la société mère.