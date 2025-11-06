Selon Bloomberg News, Comcast, propriétaire de Sky, est en pourparlers pour racheter la branche audiovisuelle d'ITV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire de Sky News, Comcast

CMCSA.O , est en pourparlers pour acheter l'unité de médias et de divertissement du radiodiffuseur britannique ITV ITV.L , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Une personne au fait du dossier a déclaré à Reuters que les deux parties étaient en pourparlers en vue d'un accord, mais n'a pas fourni d'autres détails.

L'accord pourrait valoriser ITV à environ 2 milliards de dollars et laisser à la société sa division studios, selon Bloomberg.

Comcast et ITV n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

ITV a déclaré plus tôt dans la journée que ses recettes publicitaires seraient inférieures de 9 % à celles de au dernier trimestre de 2025, reflétant un repli des annonceurs après que le gouvernement a averti la Grande-Bretagne de hausses d'impôts dans le budget plus tard ce mois-ci.

Reuters a rapporté qu'au début de l'année, ITV a eu des discussions préliminaires avec le groupe RedBird IMI, soutenu par Abu Dhabi, au sujet d'une éventuelle fusion de leurs activités de production respectives. Le groupe de médias français Banijay BNJ.AS aurait également eu des discussions sur une offre possible pour les activités de studio d'ITV ou une reprise complète.