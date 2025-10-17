 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Bloomberg News, Coca-Cola envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne pour un montant de 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Coca-Cola KO.N envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La société a rencontré des banquiers pour discuter de l'introduction en bourse de Hindustan Coca-Cola Beverages, selon le rapport, ajoutant que l'unité serait évaluée à 10 milliards de dollars.

Coca-Cola n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau aux États-Unis. Hindustan Coca-Cola Beverages n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Le géant des boissons est confronté à la concurrence de la marque de produits de consommation de Reliance, Campa Cola.

L'Inde est le théâtre d'une vague d'entreprises internationales cherchant à introduire leurs filiales en bourse. Le fabricant d'appareils électroménagers LG Electronics India

LGEL.NS a éclipsé sa société mère sud-coréenne lors d'une entrée en bourse fracassante de 13 milliards de dollars cette semaine.

Les discussions sur une éventuelle cotation en bourse n'en sont qu'à leurs débuts et l'entreprise n'a pas encore engagé de banquiers, a rapporté Bloomberg News, ajoutant que l'opération aurait probablement lieu l'année prochaine si elle se concrétisait.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
68,435 USD NYSE +1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank