Selon Bloomberg News, Coca-Cola envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne pour un montant de 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Coca-Cola KO.N envisage d'introduire en bourse son unité d'embouteillage indienne dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter 1 milliard de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La société a rencontré des banquiers pour discuter de l'introduction en bourse de Hindustan Coca-Cola Beverages, selon le rapport, ajoutant que l'unité serait évaluée à 10 milliards de dollars.

Coca-Cola n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau aux États-Unis. Hindustan Coca-Cola Beverages n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Le géant des boissons est confronté à la concurrence de la marque de produits de consommation de Reliance, Campa Cola.

L'Inde est le théâtre d'une vague d'entreprises internationales cherchant à introduire leurs filiales en bourse. Le fabricant d'appareils électroménagers LG Electronics India

LGEL.NS a éclipsé sa société mère sud-coréenne lors d'une entrée en bourse fracassante de 13 milliards de dollars cette semaine.

Les discussions sur une éventuelle cotation en bourse n'en sont qu'à leurs débuts et l'entreprise n'a pas encore engagé de banquiers, a rapporté Bloomberg News, ajoutant que l'opération aurait probablement lieu l'année prochaine si elle se concrétisait.