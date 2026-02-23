Selon Bloomberg News, Citi s'apprête à vendre sa participation dans Banamex à un groupe d'investisseurs comprenant Blackstone

Citigroup C.N est sur le point de conclure un accord pour vendre une participation de 24% dans sa banque de détail mexicaine Grupo Financiero Banamex à un groupe d'investisseurs qui comprend Blackstone BX.N , a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette opération ferait suite à la vente de 25 % des parts de Banamex à la fin de l'année dernière à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille.

Citi a refusé de commenter le rapport. Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

Le rapport ajoute que la banque américaine discute de la possibilité de céder des participations inférieures à 5 % chacune à un groupe d'entreprises et de sociétés familiales mexicaines, dont General Atlantic, les codirecteurs généraux de Grupo Televisa SAB, la banque brésilienne Banco BTG Pactual SA et Afore Sura, ainsi que le fonds de pension mexicain de la société colombienne Sura Asset Management.

La vente de cette participation, si elle se concrétise, marquera une nouvelle victoire pour Citi dans ses efforts pour se défaire de sa participation dans Banamex, après des annéesde lutte pour trouver un investisseur ou un acquéreur.

L'accord potentiel marque également la dernière étape du retrait de Citi de l'Amérique latine, où la banque était autrefois un acteur de la banque de détail au Brésil, en Argentine et en Colombie.

La vente de la participation en décembre au Mexicain Pardo, qui, dans le cadre de l'accord, est devenu président de Banamex, a entraîné une dépréciation du fonds de commerce - généralement enregistrée lorsqu'un actif est vendu à un prix inférieur à celui auquel il a été comptabilisé - de 726 millions de dollars pour Citigroup au cours du troisième trimestre.

Banamex, que Citi a acheté en 2001 pour 12,5 milliards de dollars, est le dernier désinvestissement de la banque de détail internationale dans le cadre du plan de rationalisation de la directrice générale Jane Fraser annoncé en 2021. À l'époque, la banque s'était engagée à se désengager de 14 marchés en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et au Mexique.