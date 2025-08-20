Selon Bloomberg News, Citi enquête sur des plaintes concernant les ressources humaines à l'encontre d'Andy Sieg, responsable de la gestion de patrimoine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a engagé le cabinet d'avocats Paul Weiss pour enquêter sur les plaintes concernant le comportement du responsable de la gestion de fortune de la banque, Andy Sieg, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les plaintes accusent Andy Sieg "d'intimider et de mettre injustement à l'écart des employés", selon le rapport. L'enquête de Paul Weiss est maintenant terminée, ajoute le rapport, en citant des sources .

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Paul Weiss n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Sieg, qui a rejoint Citi en tant que responsable de la gestion de fortune après avoir quitté sa rivale Bank of America

BAC.N en septembre 2023, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par téléphone, LinkedIn et courriel.

"Andy est un leader très respecté avec plus de 25 ans d'activité aux plus hauts niveaux du secteur de la gestion de patrimoine", a déclaré Mark Costiglio, porte-parole de Citi, dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters, ajoutant que l'activité de gestion de patrimoine s'était transformée sous sa direction.

"Nous nous réjouissons qu'Andy continue à stimuler les performances de l'entreprise", a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à Bloomberg News, Costiglio a déclaré qu'il était "de pratique courante" pour la banque d'engager un cabinet d'avocats externe pour enquêter sur les allégations contre un membre senior de l'équipe de direction "pour garantir l'indépendance et prévenir même l'apparence d'un possible conflit d'intérêts".