Selon Bloomberg News, Brookfield et GIC sont sur le point de présenter une offre ferme pour National Storage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brookfield Asset Management BAM.N et GIC de Singapour sont sur le point de faire une offre ferme pour National Storage REIT NSR.AX dans le cadre d'un accord qui pourrait valoriser la société cotée à Sydney à environ 4 milliards de dollars australiens (2,65 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News dimanche, citant des personnes familières de l'affaire.

Les parties finalisent les détails de l'accord qui pourrait être annoncé dès lundi, selon le rapport, ajoutant que Brookfield et GIC ont progressé avec succès dans la vérification préalable de National Storage.

Selon le rapport, le prix de l'offre contraignante devrait être le même que celui de l'offre conditionnelle faite en novembre.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Le mois dernier, National Storage REIT NSR.AX a déclaré avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens de la part d'un consortium composé de Brookfield et de GIC (Singapour), dans le cadre de ce qui serait la plus grande opération de privatisation de l'immobilier du pays.

(1 $ = 1,5067 dollar australien)