Selon Bloomberg News, Boyu Capital est en tête de la course à l'acquisition d'une participation dans Starbucks China

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme la favorite pour acquérir une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks SBUX.O dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi.

Boyu a toutes les chances de conclure l'accord après avoir surenchéri sur d'autres sociétés de capital-investissement , y compris Carlyle et EQT, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Starbucks et Boyu n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters a rapporté le mois dernier que Starbucks avait invité environ 10 acheteurs potentiels à soumettre leurs offres non contraignantes d'ici le début du mois de septembre, alors que l'entreprise est confrontée à une baisse de ses parts de marché sur le marché clé qu'est la Chine, en raison de l'intensification de la concurrence des rivaux locaux.

Le rapport de Bloomberg indique que d'autres parties, y compris des sociétés Internet, pourraient se joindre aux négociations en tant que partenaires limités pour aider à cofinancer une transaction.