Selon Bloomberg News, BitGo fixerait le prix de son introduction en bourse à 18 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BitGo Holdings BTGO.N a fixé le prix de son introduction en bourse à 18 dollars par action, au-dessus de la fourchette prévue, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.