Selon Bloomberg News, Apple permettrait aux utilisateurs de choisir des modèles d'IA concurrents parmi les fonctionnalités d'iOS 27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport aux paragraphes 2 et 3, ainsi que le contexte aux paragraphes 5 à 8)

Apple AAPL.O permettra aux utilisateurs de choisir parmi des modèles d'intelligence artificielle tiers pour des tâches telles que la génération et l'édition de texte et d'images, dans le cadre des fonctionnalités d'iOS 27, a rapporté Bloomberg News mardi.

Ce changement est prévu pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 cet automne, selon le rapport, qui cite des sources proches du dossier. Dans iOS 27, Apple désigne cette fonctionnalité sous le nom d'"Extensions", qui permet aux utilisateurs de choisir les services d'IA qu'ils souhaitent utiliser pour alimenter les fonctionnalités d'Apple Intelligence via l'application Réglages.

La mise à jour permettra aux utilisateurs de choisir parmi les fournisseurs de modèles d'IA qui se sont engagés à ajouter la compatibilité via leurs applications sur l'App Store. À ce jour, Apple a testé en interne des intégrations avec au moins Google (Alphabet GOOGL.O ) et Anthropic, selon l'article.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Cette évolution intervient alors qu'Apple cherche à rattraper son retard sur ses rivaux Alphabet et Microsoft

MSFT.O , qui ont agi plus rapidement pour déployer des fonctionnalités d'IA.

Gemini, de Google, devrait alimenter la nouvelle version de Siri d'Apple, prévue pour cette année.

Apple doit tenir sa conférence annuelle des développeurs de logiciels en juin, au cours de laquelle la société devrait dévoiler plus de détails sur ses projets en matière d'IA.

La semaine dernière, le géant technologique a déclaré s'attendre à une croissance de ses ventes de 14 % à 17 % au troisième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur une croissance de 9,5 %, en mettant en avant la demande exceptionnelle pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo.