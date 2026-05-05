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Selon Bloomberg News, Apple envisage de faire appel à Intel et Samsung pour fabriquer les puces de ses principaux appareils aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 04:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O aurait mené des discussions préliminaires concernant le recours à Intel INTC.O et Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication des processeurs principaux de ses appareils, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

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