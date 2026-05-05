Selon Bloomberg News, Apple envisage de faire appel à Intel et Samsung pour fabriquer les puces de ses principaux appareils aux États-Unis

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Apple AAPL.O aurait mené des discussions préliminaires concernant le recours à Intel INTC.O et Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication des processeurs principaux de ses appareils, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.