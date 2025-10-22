Selon Bloomberg News, Anthropic et Google sont en pourparlers en vue d'un accord sur l'informatique dématérialisée d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'intelligence artificielle Anthropic est en pourparlers avec Google pour obtenir une puissance informatique supplémentaire évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'accord, qui n'a pas encore été finalisé, prévoit que Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , fournisse des services d'informatique en nuage à Anthropic, selon le rapport.

L'action d'Alphabet a gagné 2,3 % dans les échanges après la cloche.

Google a refusé de commenter, tandis qu'Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Anthropic, qui compte Google et Amazon.com AMZN.O parmi ses principaux investisseurs, est le créateur du chatbot Claude et rivalise avec ChatGPT d'OpenAI pour la domination de l'IA.

Anthropic prévoit de plus que doubler et potentiellement de presque tripler son chiffre d'affaires annualisé l'année prochaine, grâce à l'adoption rapide de ses produits d'entreprise, a rapporté Reuters en exclusivité la semaine dernière.

La société est en bonne voie pour atteindre un objectif interne de 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel - un calcul du chiffre d'affaires annuel extrapolé à partir du rythme actuel des ventes - d'ici à la fin de 2025.