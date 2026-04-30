Selon Bloomberg News, Anthropic envisagerait une nouvelle levée de fonds avec une valorisation dépassant les 900 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le refus de commentaire d'Anthropic au paragraphe 3, ainsi que l'article de TechCrunch aux paragraphes 4 et 5)

La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Anthropic envisage de lever des fonds lors d'un nouveau tour de table qui valoriserait le créateur de Claude à plus de 900 milliards de dollars, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* La société étudie des offres représentant plus du double de sa valorisation actuelle, bien que les discussions en soient à un stade précoce et qu'aucune offre n'ait encore été acceptée, précise le rapport.

* Anthropic, qui a levé 30 milliards de dollars en février, à une valorisation de 380 milliards de dollars, a refusé de commenter lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

* La société a reçu plusieurs offres préemptives visant à lever environ 50 milliards de dollars de capitaux frais pour une valorisation comprise entre 850 et 900 milliards de dollars, a rapporté TechCrunch mercredi, citant des sources proches du dossier.

* Anthropic devrait prendre une décision concernant ce tour de table et sa valorisation lors d'une réunion du conseil d'administration en mai, a indiqué TechCrunch.

* Si Anthropic clôture un tour de table à la valorisation annoncée, elle pourrait détrôner OpenAI, évaluée à 852 milliards de dollars en mars, en tant que start-up d'IA la plus valorisée au monde.

* Cette campagne de levée de fonds précède une éventuelle introduction en bourse , qui pourrait avoir lieu dès octobre, selon le rapport de Bloomberg.

* Anthropic refusait les propositions d’investissement à des valorisations de 800 milliards de dollars ou plus, selon des informations précédentes , alors que ses principaux bailleurs de fonds, Google GOOGL.O (filiale d’Alphabet et Amazon AMZN.O , continuaient d’annoncer des investissements de plusieurs milliards de dollars basés sur la performance.