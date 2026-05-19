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Selon Bloomberg News, Analog Devices serait en pourparlers pour racheter Empower Semiconductor pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 04:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces Analog Devices ADI.O serait en phase avancée de négociations en vue d'acquérir la société de puces d'intelligence artificielle Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Empower Semiconductor est une société de puces de gestion de l'alimentation basée dans la Silicon Valley qui fabrique des puces de régulation de tension pour les processeurs d'IA et les centres de données, selon le site web de l'entreprise.

* Cette transaction intervient dans un contexte de forte augmentation des investissements dans les infrastructures de centres de données destinées aux charges de travail d'IA générative.

* L'accord pourrait être annoncé dès mardi, selon le rapport de Bloomberg.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Analog Devices et Empower Semiconductor n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

* Basée à Wilmington, dans le Massachusetts, Analog Devices fournit des semi-conducteurs à des entreprises de divers secteurs, notamment l'aérospatiale, l'automobile et les communications.

* En février, Analog Devices a publié des prévisions de résultats pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses semi-conducteurs.

* Les actions d'Analog Devices ADI.O ont grimpé de plus de 50 % depuis le début de l'année.

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