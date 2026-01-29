Selon Bloomberg, Blackstone va devenir le principal actionnaire de New World à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de l'entreprise aux paragraphes 4 à 6)

La société de capital-investissement Blackstone BX.N est sur le point de conclure un accord qui ferait d'elle le principal actionnaire du promoteur immobilier hongkongais New World Development, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

New World est contrôlé par la famille Cheng, l'une des familles les plus riches de Hong Kong. Par l'intermédiaire de son conglomérat privé, Chow Tai Fook Enterprises (CTFE), la famille détient 45,24 % de New World, selon les données du LSEG.

Le rapport ajoute qu'il n'a pas été possible de déterminer immédiatement l'ampleur de la participation de Blackstone ni le montant qu'elle paierait à la famille Cheng.

New World a déclaré dans son communiqué que son actionnaire majoritaire, CTFE, avait été approché par plusieurs investisseurs potentiels au sujet d'un éventuel investissement dans la société.

L'entreprise a toutefois précisé qu'aucun accord n'avait encore été conclu avec les parties et qu'il n'y avait aucune certitude qu'une transaction ait lieu.

L'entreprise n'a connaissance d'aucune autre information devant être divulguée, a-t-elle déclaré dans son communiqué.

La mainmise de la famille Cheng sur New World est depuis longtemps considérée comme un élément central de la stratégie du groupe , ce qui fait que tout investissement potentiel d'une société de rachat internationale est suivi de près alors que l'entreprise cherche des moyens de consolider son bilan.

La société, la plus endettée parmi ses pairs, a cherché à refinancer la dette et à améliorer ses liquidités alors que le secteur de l'immobilier est confronté à une pression soutenue due au resserrement des conditions de crédit et à la faiblesse du marché des bureaux.

Jeudi, New World avait une capitalisation boursière de 28,01 milliards de dollars HK (3,59 milliards de dollars), selon les données du LSEG.

Les problèmes d'endettement de New World remontent à une expansion ambitieuse qui s'est heurtée aux troubles politiques de Hong Kong, à la pandémie de COVID-19 et à un effondrement prolongé de l'immobilier.

Blackstone est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

(1 $ = 7,8047 dollars de Hong Kong)