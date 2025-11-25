Selon Bessent, il y a de fortes chances que Trump dévoile son choix pour la Fed d'ici Noël

Le président des États-Unis, Donald Trump, a pris la parole devant les journalistes sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, à Washington, le 22 novembre 2025, juste avant d’embarquer à bord de Marine One. (Photo : Alex Wroblewski / AFP)

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré mardi qu'il concluait une deuxième série d'entretiens plus tard dans la journée pour trouver un nouveau dirigeant de la Réserve fédérale américaine, et qu'il y avait de fortes chances que le président Donald Trumpannonce son choix avant Noël.

M. Bessent a réduit la recherche d'un successeur au président de la Fed Jerome Powell, dont le mandat expire en mai, à cinq contre onze auparavant, et a déclaré lors d'une interview avec CNBC que les derniers entretiens se sont concentrés sur la façon dont les candidats dirigeraient ce qui est devenu une "opération très compliquée"

"Le dernier entretien du deuxième tour aura lieu aujourd'hui... Nous avons cinq candidats très forts", a déclaré M. Bessent.

"Je pense qu'il y a de fortes chances que le président fasse une annonce avant Noël", a ajouté M. Bessent. "Mais c'est sa prérogative de savoir si c'est avant les vacances de Noël et le Nouvel An. Mais les choses avancent très bien

Parmi les autres candidats figurent Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, Christopher Waller et Michelle Bowman, qui est également vice-présidente chargée de la supervision, ainsi que Rick Rieder, directeur des investissements de Blackrock pour les titres à revenu fixe mondiaux.

Les marchés de paris en ligne Kalshi et Polymarket voient une course au coude à coude entre Hassett et Waller, dont les perspectives se sont nettement améliorées cette semaine après qu'il a déclaré avoir eu un bon deuxième entretien avec Bessent.

"J'ai parlé à Scott il y a une dizaine de jours. Nous avons eu une bonne, une très bonne réunion", a déclaré Waller lundi lors de l'émission Fox Business Mornings with Maria. "Je pense qu'ils recherchent quelqu'un qui a du mérite, de l'expérience et qui sait ce qu'il fait dans ce travail, et je pense que je réponds à ces critères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les commentaires de Bessent, Waller et les cotes du marché des paris sont ajoutés)