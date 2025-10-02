Selon Bernstein, les espoirs d'Intel en matière de fonderie sont "très prématurés"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les espoirs d'Intel INTC.O de conclure un accord de fonderie semblent "très prématurés" et pas seulement parce qu'INTC et Advanced Micro Devices AMD.O sont engagés dans une bataille concurrentielle que ce dernier gagne clairement à l'heure actuelle, selon Bernstein

** INTC est en pourparlers préliminaires pour ajouter AMD comme client de fonderie, a rapporté Semafor mercredi

** La société de courtage indique qu'INTC doit encore livrer son processus de fabrication de puces 18A pour lui-même; la version externe 18AP "semble encore assez éloignée" et son processus 14A va prendre des années avant d'arriver sur le marché

** La société de courtage ajoute qu'AMD et INTC sont des concurrents plus puissants que Nvidia NVDA.O et INTC, ce qui rend peu probable une dépendance à court terme

** La demande d'une fabrication plus américaine pour les pièces d'AMD serait plus facilement satisfaite par l'usine de TSMC en Arizona que par INTC - courtage

** Les actions d'INTC sont en hausse de 2,1 % à 36,71 $, tandis qu'AMD augmente de 3,3 % à 169,42 $

** A la dernière clôture, INTC a augmenté de ~79%, AMD de ~36% cette année