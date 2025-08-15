 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Selon Barclays, le sport pourrait avoir du mal à égaler l'engagement de la télévision sur le streaming
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** L'évolution vers le streaming rendra probablement plus difficile pour les sports de maintenir l'engagement à des niveaux comparables à ceux de la télévision, selon Barclays

** Les sports en direct sur la télévision traditionnelle créent une expérience partagée et synchronisée qui façonne la façon dont les gens regardent à la même heure — courtage

** Mais le streaming offre un choix plus personnalisé et rend la distraction plus facile, avec plus de façons d'interagir et des changements au niveau de l'engagement — courtage

** Barclays affirme que le streaming peut stimuler la sensibilisation, mais "Drive to Survive", une série documentaire sur la Formule 1, a eu du succès non seulement parce qu'elle était sur Netflix NFLX.O .

** La portée mondiale de NFLX peut sauver des émissions de télévision, mais la plupart des sports sont locaux, de sorte que la distribution mondiale ajoute peu d'engagement par rapport à l'engagement de succès comme "Stranger Things" et "Friends"

** Le football, le cricket et la WWE sont plus globaux, mais l'économie du sport se concentre sur les États-Unis, qui génèrent environ la moitié des revenus mondiaux des médias sportifs — courtage

** Disney DIS.N pourrait tirer le meilleur parti du streaming sportif grâce à des ventes croisées entre Disney+ et Hulu

