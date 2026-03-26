Selon Barclays, le crédit privé ne présente qu'un risque systémique limité pour les marchés financiers au sens large, malgré les tensions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le crédit privé a une capacité limitée à causer des pertes significatives qui pourraient nuire au système financier dans son ensemble, a déclaré Barclays jeudi, malgré les tensions croissantes sur la classe d'actifs.

Ce mois-ci, les marchés ont été secoués par la nervosité du crédit privé , les grandes banques américaines ayant resserré leurs prêts et les fonds ayant plafonné leurs retraits, alors que les inquiétudes croissantes concernant les valorisations, la transparence et la santé de l'économie ont incité certains investisseurs à se retirer du secteur.

* Dans une note, Barclays indique que la plupart des avoirs en crédit privé sont détenus par des investisseurs institutionnels à long terme, tels que les pensions, les fonds de dotation, les fonds souverains et les assureurs, dont les obligations ne sont pas facilement ébranlées par la volatilité à court terme du marché.

* Dans le même temps, l'exposition du crédit privé aux particuliers a augmenté mais reste concentrée.

* Cette combinaison réduit le risque d'une pression de vente soudaine et corrélée qui pourrait déclencher une contagion financière plus large, a ajouté Barclays.

* "Si la classe d'actifs s'est incontestablement développée, a augmenté l'effet de levier au sein du système financier et est devenue plus interconnectée, l'échelle seule n'implique pas de risque systémique", a déclaré Barclays.

* Les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ont également été mises sous pression cette année en raison des préoccupations croissantes concernant les évaluations des sociétés de logiciels qu'ils possèdent ou financent.

* Barclays estime que cette exposition mettra à l'épreuve la discipline des prêteurs en matière de souscription, bien que toute secousse soit susceptible de se dérouler lentement par le biais de paiements plus faibles, de ventes secondaires à prix réduit et de pertes isolées, plutôt que par une correction abrupte.

* "Toute évaluation du risque systémique doit donc se concentrer sur les segments où l'effet de levier, l'opacité et la cyclicité de l'emprunteur se croisent, ce qui, selon nous, est le cas le plus aigu dans les quelque 1 300 milliards de dollars de prêts directs déployés sur le marché intermédiaire aux États-Unis aujourd'hui", a déclaré Barclays.