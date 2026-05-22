Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont ajouté des plateformes pétrolières et gazières pour la cinquième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre de plateformes pétrolières aux États-Unis enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2023, tandis que celui des plateformes gazières recule à son plus bas niveau depuis la mi-avril

* Le Texas enregistre la plus forte augmentation hebdomadaire du nombre de plateformes depuis 2022, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2025

* L'EIA prévoit une hausse de la production de pétrole et de gaz en 2026 malgré la baisse du nombre de plateformes ces dernières années

(Ajout du nombre de plateformes au Texas, paragraphe 5) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plateformes pétrolières et gazières pour la cinquième semaine consécutive, une première depuis février 2025, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de sept pour atteindre 558 au cours de la semaine se terminant le 22 mai, son plus haut niveau depuis juin 2025. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Malgré cette augmentation du nombre de plateformes cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total restait en baisse de huit plateformes, soit 1 % de moins qu'à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de 10 pour atteindre 425 cette semaine, son plus haut niveau depuis juillet 2025, tandis que celui des plateformes gazières avait baissé de trois pour s'établir à 125, son plus bas niveau depuis la mi-avril, et que le nombre des autres plateformes diverses était resté stable à huit. Cette augmentation de 10 plateformes pétrolières a constitué la plus forte hausse hebdomadaire depuis février 2023.

Au Texas, premier État producteur de pétrole et de gaz du pays, le nombre de plateformes a augmenté de 10 pour atteindre 255, son plus haut niveau depuis juillet 2025. Cette augmentation de 10 plateformes a constitué la plus forte hausse hebdomadaire au Texas depuis mai 2022.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, les prix plus bas du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Mais maintenant que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 en raison de la guerre en Iran après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,7 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 110,6 bcfd en 2026, même si les prix au comptant sur le marché de référence américain du Henry Hub, en Louisiane, devraient baisser d'environ 1 % en 2026. NGAS/POLL