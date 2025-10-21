Selon Axios, Walmart sera le premier distributeur américain à vendre le glucomètre continu d'Abbott

Walmart WMT.N va devenir le premier distributeur américain à vendre un glucomètre continu en vente libre dans les magasins physiques, alors que le Lingo d'Abbott Laboratories ABT.N est déployé dans plus de 3 500 magasins et en ligne, a rapporté Axios mardi, citant le fabricant d'appareils médicaux.

Abbott a déclaré que son appareil n'était auparavant disponible que sur HelloLingo.com et Amazon, a ajouté le rapport.

Walmart et Abbott n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les fabricants de glucomètres en continu tels qu'Abbott, Dexcom DXCM.O et Medtronic MDT.N bénéficient d'une hausse de la demande en raison de la sensibilisation accrue au diabète, de l'élargissement de la couverture d'assurance et de l'adoption par les patients de la technologie sans piqûre de doigt.

Lingo est doté d'un petit capteur souple inséré juste sous la peau, généralement à l'arrière du bras. Le capteur mesure le taux de glucose toutes les quelques minutes.

Le pack de deux semaines avec un capteur coûte 48,97 dollars chez Walmart, y compris l'accès à l'application Lingo, qui n'est disponible que sur iPhone pour l 'instant, selon le rapport d'Axios.

Abbott a lancé Lingo l'année dernière, ciblant les consommateurs qui veulent mieux comprendre leur santé, tandis que son autre gamme, FreeStyle Libre, est destinée aux personnes souffrant de diabète et est principalement disponible sur ordonnance.

Au troisième trimestre, les ventes de glucomètres en continu d'Abbott ont augmenté de 20,5 % pour atteindre 2 milliards de dollars.