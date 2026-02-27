 Aller au contenu principal
Selon Axios, Target va supprimer les colorants synthétiques de ses céréales
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Target va exiger que toutes les céréales qu'elle vend soient fabriquées sans colorants synthétiques certifiés d'ici la fin du mois de mai, a rapporté Axios vendredi.

Les fabricants d'aliments emballés tels que PepsiCo PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N ont tous annoncé l'année dernière qu'ils réduiraient les colorants artificiels, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" de l'administration Trump.

Le géant de la distribution Walmart WMT.O a également déclaré en octobre de l'année dernière qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses aliments de marque privée aux États-Unis.

Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
18,705 USD NYSE +0,13%
PEPSICO
167,5800 USD NASDAQ -0,94%
TARGET
114,805 USD NYSE -1,43%
THE CAMPBELL'S
26,8600 USD NASDAQ +1,40%
WALMART
124,4200 USD NASDAQ -1,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

