Selon Axios, Target va supprimer les colorants synthétiques de ses céréales

Target va exiger que toutes les céréales qu'elle vend soient fabriquées sans colorants synthétiques certifiés d'ici la fin du mois de mai, a rapporté Axios vendredi.

Les fabricants d'aliments emballés tels que PepsiCo PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N ont tous annoncé l'année dernière qu'ils réduiraient les colorants artificiels, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" de l'administration Trump.

Le géant de la distribution Walmart WMT.O a également déclaré en octobre de l'année dernière qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses aliments de marque privée aux États-Unis.

Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.