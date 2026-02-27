Selon Axios, Target va supprimer les colorants synthétiques de ses céréales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Target va exiger que toutes les céréales qu'elle vend soient fabriquées sans colorants synthétiques certifiés d'ici la fin du mois de mai, a rapporté Axios vendredi.
Les fabricants d'aliments emballés tels que PepsiCo PEP.O , Campbell's CPB.O et Conagra Brands CAG.N ont tous annoncé l'année dernière qu'ils réduiraient les colorants artificiels, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" de l'administration Trump.
Le géant de la distribution Walmart WMT.O a également déclaré en octobre de l'année dernière qu'il supprimerait les colorants synthétiques de ses aliments de marque privée aux États-Unis.
Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
