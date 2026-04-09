Selon Axios, OpenAI prévoit des recettes publicitaires de 2,5 milliards de dollars cette année et de 100 milliards de dollars d'ici 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de ChatGPT OpenAI prévoit de générer 2,5 milliards de dollars de revenus publicitaires cette année, avec des projections pour atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2030, a rapporté Axios jeudi, citant une source familière avec les récentes présentations aux investisseurs.

La société a dit aux investisseurs de s'attendre à ce que les revenus publicitaires augmentent pour atteindre 11 milliards de dollars en 2027, 25 milliards de dollars en 2028 et 53 milliards de dollars en 2029, en se basant sur l'hypothèse que les produits d'OpenAI atteindront 2,75 milliards d'utilisateurs hebdomadaires d'ici 2030, a ajouté le rapport.

OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport d'Axios.

* OpenAI a déclaré en janvier qu'elle commencerait à montrer des publicités dans ChatGPT à certains utilisateurs américains, cherchant à stimuler la croissance globale des revenus pour aider à financer les coûts croissants du développement de sa technologie d'IA.

* Les publicités devaient être testées auprès d'utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT et de la version Go, moins chère.

* À la fin du mois dernier, un porte-parole d'OpenAI a déclaré que le projet pilote de ChatGPT aux États-Unis avait dépassé les 100 millions de dollars de revenus annualisés dans les six semaines suivant son lancement.

* L'entreprise comptait alors plus de 600 annonceurs.

* OpenAI s'efforce de conquérir des parts de marché dans le secteur de la publicité, dominé par Alphabet GOOGL.O Google et Meta META.O , la société mère de Facebook. À titre indicatif, l'activité publicitaire de Google a généré 294,69 milliards de dollars de recettes en 2025, tandis que Meta a déclaré des recettes publicitaires de 196,18 milliards de dollars en 2025.

* Bien que les analystes aient déclaré que l'affichage de publicités dans ChatGPT pourrait irriter certains utilisateurs et nuire à la confiance, OpenAI ne signale aucun impact sur les mesures de confiance des consommateurs et a observé de faibles taux de rejet des publicités.