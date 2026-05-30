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Selon Axios, le premier PC Windows équipé de puces Nvidia fera ses débuts la semaine prochaine
information fournie par Reuters 30/05/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport à partir du paragraphe 4 et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O devraient lancer la semaine prochaine les premiers PC Windows équipés de puces Nvidia comme processeur principal, a rapporté Axios samedi, citant des sources.

Des ordinateurs équipés de puces Nvidia devraient être proposés à la fois par la marque Surface de Microsoft et par d'autres fabricants d'ordinateurs, dont Dell DELL.N .

Les efforts de Microsoft pour passer à des puces plus économes en énergie n'ont pas encore entraîné de boom significatif des ventes. Son principal rival, Apple, qui utilise ses propres puces, a dévoilé en mars des MacBook mis à jour, équipés de ses dernières puces de la série M5.

Microsoft et Nvidia dévoileront ces nouveaux PC lors du salon Computex à Taïwan et de la conférence des développeurs Build de Microsoft à San Francisco, selon le rapport.

Microsoft et Nvidia n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

Les comptes X officiels de Windows, Nvidia et de la société de conception de puces Arm O9Ty.F ont tous laissé entrevoir une annonce à venir vendredi, annonçant "Une nouvelle ère pour le PC", accompagnée de ce qui semblait être des coordonnées de Taipei, la capitale de Taïwan.

C'est Reuters qui a été le premier à révéler en 2023 les projets de Nvidia visant à concevoir des processeurs capables de faire tourner le système d'exploitation Windows de Microsoft et d'utiliser la technologie d'Arm.

Qualcomm QCOM.O fabrique actuellement des processeurs basés sur la technologie Arm pour les ordinateurs portables Windows, tandis qu’Intel INTC.O et AMD AMD.O restent les principaux fournisseurs de processeurs pour ces appareils.

Selon le rapport d'Axios, Microsoft devrait également lancer un logiciel destiné à permettre aux agents IA d'effectuer des tâches localement sur des ordinateurs Windows.

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