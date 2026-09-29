Selon Axios, le chiffre d'affaires annuel récurrent d'OpenAI avoisine les 70 milliards de dollars

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Le chiffre d'affaires annuel récurrent d'OpenAI avoisine les 70 milliards de dollars, les ventes aux entreprises ayant plus que doublé depuis juillet, a rapporté mardi Axios, citant des sources proches des comptes de la start-up.

Le chiffre d'affaires annualisé du créateur de ChatGPT a progressé de plus de 70% depuis le début du troisième trimestre, précise le rapport.

Du côté des particuliers, OpenAI a généré davantage de chiffre d'affaires au troisième trimestre qu'en 2025, selon le rapport.

OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.