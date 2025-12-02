Selon Adobe Analytics, les ventes en ligne aux États-Unis atteignent 44,2 milliards de dollars pendant les cinq jours de shopping des fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 9)

Les acheteurs américains ont dépensé 14,25 milliards de dollars lors du Cyber Monday, portant le total des ventes en ligne du week-end de Thanksgiving à 44,2 milliards de dollars, selon un rapport d'Adobe Analytics, les consommateurs ayant profité des offres sur tous les produits, des gadgets aux articles ménagers essentiels.

Les dépenses ont augmenté de 7,7 % au cours de la "Cyber Week" (les cinq jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday), contre une hausse de 8,2 % l'année dernière, pour atteindre 41,1 milliards de dollars, ajoute le rapport.

Au début des vacances, Adobe avait prévu que les dépenses en ligne pour la période de cette année atteindraient 43,7 milliards de dollars, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente.

"Les détaillants américains ont fortement misé sur les rabais pour stimuler la demande en ligne. Des offres concurrentielles et persistantes tout au long de la Cyber Week ont poussé les consommateurs à faire leurs achats plus tôt, créant un environnement où le Black Friday remet en cause la domination du Cyber Monday", a déclaré Vivek Pandya, analyste en chef chez Adobe Digital Insights.

Les dépenses en ligne aux États-Unis lors du Black Friday ont atteint le chiffre record de 11,8 milliards de dollars, selon Adobe, qui suit les visites des acheteurs sur les sites de vente en ligne.

Les détaillants, dont Amazon.com AMZN.O , Walmart WMT.N et Target TGT.N , ont proposé des remises attrayantes dans toutes les catégories afin d'attirer à la fois les acheteurs aisés désireux de faire des folies et les consommateurs soucieux de leur budget qui cherchent à tirer le maximum de chaque dollar.

Plusieurs Américains ont eu recours à des services alimentés par l'IA , tels que des chatbots, pour parcourir les produits et comparer les prix dans des catégories telles que les appareils électroménagers, les jouets, les jeux vidéo et les bijoux.

Le trafic lié à l'IA sur les sites de vente au détail américains a augmenté de 670 % lors du Cyber Monday, et de 805 % lors du Black Friday par rapport à l'année dernière, selon les données d'Adobe.

Les fortes réductions de cette saison ont également incité les consommateurs à acheter des articles plus coûteux dans des catégories telles que l'électronique, les articles de sport et les appareils électroménagers, selon les données d'Adobe.

L'utilisation des services "acheter maintenant, payer plus tard" a atteint un niveau record lors du Cyber Monday, entraînant des dépenses en ligne de 1,03 milliard de dollars, soit une hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente, les consommateurs recherchant une marge de manœuvre dans leurs budgets serrés par l'augmentation des dépenses des ménages.

Même si les rabais importants ont conduit quelques clients à s'endetter à court terme pour acheter des cadeaux, les analystes ont noté que les consommateurs sont restés avisés et ont regardé attentivement les étiquettes de prix afin d'éviter les achats impulsifs cette année.