SelectQuote revoit à la baisse ses prévisions pour l'exercice 26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la plateforme de comparaison d'assurances SelectQuote SLQT.N chutent de 23 % à 1,1 $

** Co s'attend maintenant à ce que les revenus de l'exercice 26 se situent entre 1,61 milliard et 1,71 milliard de dollars, contre une fourchette antérieure de 1,65 milliard à 1,75 milliard de dollars

** Co dit que les prévisions pour l'exercice 2026 sont affectées par la décision d'un transporteur national de limiter le volume de polices Medicare Advantage et les changements de remboursement des gestionnaires de prestations pharmaceutiques

** Les plans MA sont des plans de santé privés approuvés par le gouvernement américain en tant qu'alternative à l'assurance-maladie traditionnelle

** Les PBM agissent en tant qu'intermédiaires dans le système des médicaments sur ordonnance et déterminent le montant du remboursement des pharmacies par ordonnance

** En incluant le mouvement de la séance, SLQT est en baisse de 75,2 % au cours des 12 derniers mois