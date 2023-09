SELECTIRENTE : SELECTIRENTE une nouvelle fois récompensée d'un EPRA BPR Gold Award pour la qualité de sa communication financière

Communiqué de presse

Le 13/09/2023

SELECTIRENTE une nouvelle fois

récompensée d'un EPRA BPR Gold Award

pour la qualité de sa communication financière

Seule foncière cotée à Paris spécialisée dans les murs de commerces de proximité, SELECTIRENTE annonce s'être vu décerner un nouveau BPR Gold Award par l'EPRA (European Public Real Estate Association), aux côtés d'autres sociétés cotées européennes de premier plan. C'est la deuxième année consécutive que la Société est récompensée par ce trophée.

Ce trophée BPR Gold, le plus haut niveau de distinction établi par l'EPRA, dont SELECTIRENTE est membre depuis début 2021, consacre l'excellence des pratiques instaurées par la Société en matière d'information financière et extra-financière. Il témoigne également de la qualité de sa communication auprès des investisseurs et actionnaires, répondant aux exigences les plus élevées en matière de transparence financière.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Nous sommes fiers d'avoir à nouveau obtenu ce Gold Award, qui atteste de la profondeur de notre démarche de communication, empreinte de transparence et de clarté. Nos engagements envers nos actionnaires et nos parties prenantes sont aussi reconnus à travers cette récompense ».

Calendrier financier 2023 :

02/11/2023 : Chiffre d'affaires et activité du 3e trimestre 2023

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et des professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE Gestion, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (Société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée à date d'un portefeuille immobilier de près de 600 M€ situé à près de 59% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

